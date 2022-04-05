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Минобороны России показало кадры пуска семи ракет «Калибр» из акватории Черного моря

12:21 05.04.2022
Снятое в темное время суток видео дает возможность рассмотреть последовательный старт ракет - «Калибры» один за другим взмывают в ночное небо, оглашая все вокруг ревом и озаряя ярким пламенем, и уносятся к заданным целям. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры залпового пуска семи ракет «Калибр» из акватории Черного моря.

Снятое в темное время суток видео дает возможность рассмотреть последовательный старт ракет - «Калибры» один за другим взмывают в ночное небо, оглашая все вокруг ревом и озаряя ярким пламенем, и уносятся к заданным целям. 

Ранее оборонное ведомство России заявляло о пусках ракет «Калибр» по крупным украинским складам боеприпасов в Житомирской области - как заявили в Минобороны России, они были уничтожены. 

В МО РФ публиковали и кадры пуска других «Калибров» - тогда они также производились из акватории Черного моря. Целью были военные объекты Украины. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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