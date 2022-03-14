Истории мужества и преданности долгу: в военных госпиталях наградили отличившихся в ходе спецоперации военнослужащих

Капитан Алексей Юматов и штурман-летчик Андрей Коновалов познакомились в палате госпиталя имени Бурденко, за неделю успели подружиться. Сегодня прямо здесь их награждают медалями за отвагу. Коновалова обстреляли перед вылетом, нанесли по аэродрому ракетный удар. Дома в Ростовской области его ждут жена и дети, потому не хочет рассказывать о ранениях, чтобы родные не переживали.

«Страшно не было - делал то, что нужно было делать и чувствовал поддержку своих товарищей», - рассказал капитан Коновалов.

Коробку с медалью за отвагу Евгения Казакова открывает его супруга Александра - из-за ранений командир разведывательной роты не может этого сделать. Она приехала к нему сегодня из Пскова.

«Мы практически ничего не знали, ждали, переживали, конечно. Смотрели новости. Появилась возможность, приехала сюда увидела и попала на такое торжественное. Я очень горжусь своим мужем, рада, что он служит. Он мужчина настоящий», - рассказал Александра Казакова.

В соседних палатах еще 13 участников военной операции по освобождению Донбасса. За каждой наградой - история мужества. 12 из них получили медали за отвагу. Еще один - орден Мужества. Даже те, кто еще ходит с трудом, при встрече с замминистра стараются по уставу встать по стойке смирно, но замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров их останавливает.

Не может пока ходить и Михаил Демидов, но врачи обещают - через месяц снова будет бегать. Его взвод вскрыл засаду противника. Все случилось глубокой ночью - разведчик-оператор двигался на БТР, освобождая Херсонскую область.

«По нам работали очень много со всяких разных вещей, которые нанесли много вреда и потерь. Я находился на БТР. Мы засекли противника при помощи приборов. Начали вести огонь. Противник увидел нашу точку и подавил ее. Конечно, было страшно. Это естественно, если человек не боится, то он психически не здоров. Помогает, что дома родные, близкие», - рассказал Демидов.

Разведчики, танкисты, десантники - бойцов сегодня в другом филиале госпиталя Бурденко награждает замминистра обороны Николай Панков.

Владимир Казак уже опытный участник боевых действий, в его подчинении 500 человек. Шутя называет себя терминатором - получил ранение прямо в грудь, чудом не задело сердце, а он даже не понял, что ранен, продолжал сражаться.

«Украинского там ничего нет. Все привезенное, минометы, несколько единиц бронетехники. Ничего не почувствовал. Через 30 минут только почувствовал», - рассказал гвардии капитан Владимир Казак.

В госпитале Вишневского участников операции награждает замминистра обороны Геннадий Жидко.

«Чувствую себя отлично, уже гораздо лучше, чем было. С каждым днем все лучше и лучше, надеюсь на скорейшее выздоровления, персонал очень хороший, вопросов нет, ощущаю заботу внимание», - рассказал Роман Кисилев.

Раненых в госпиталь Бурденко доставили санитарным транспортом, эвакуацию все перенесли хорошо.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов