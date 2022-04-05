Дания и Италия высылают десятки российских дипломатов

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Дания и Италия высылают российских дипломатов. 15 и 30 сотрудников дипведомств соответственно должны будут покинуть страны, чтобы вернуться на родину.

В частности, власти Дании подозревают 15 дипломатов в сборе разведданных. Послу РФ об этом было сообщено на совещании в МИД королевства. В соответствии с принятым решением, у дипломатов будет 14 дней на то, чтобы оставить территорию Дании. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Латвии и Литвы также приняли решения снизить уровень дипломатических отношений с Россией. На данный момент известно об отзыве Литвой своего посла из Москвы и высылке российского посла из Вильнюса. Дипломатические отношения стран с Россией как таковые сохраняются.