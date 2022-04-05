Airbnb отключила Россию и Белоруссию от услуг сервиса

В компании заявили, что бронирование жилья в России и Белоруссии прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было.

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Онлайн-сервис бронирования жилья Airbnb отключил пользователей из России и Белоруссии от своих услуг. Об этом сообщается на сайте компании.

«Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», - говорится в сообщении.

Россия 24 февраля приступила к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Как отметил президент Владимир Путин, главная цель операции - полная демилитаризация и денацификация Украины.

В ответ на решительные действия официальной Москвы, страны коллективного Запада ввели в ее отношении экономические санкции. Под ограничения попали крупнейшие банки РФ и госкомпании. Ряд иностранных брендов заявили о приостановке своей деятельности или об уходе с российского рынка.