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В МВФ считают, что антироссийские санкции угрожают избавлению от доминирования доллара

Марина Крижановская
11:47 31.03.2022
В фонде обратили внимание на снижение доли американского доллара в международных резервах за последние 20 лет с 70% до 60%, в качестве причины этого указывается именно укрепление роли других валют.
В МВФ считают, что антироссийские санкции угрожают избавлению от доминирования доллара
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Международный валютный фонд констатировал тот факт, что антироссийские санкции могут пошатнуть доминирование американской валюты в мире. Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат отметила, что процесс этот медленный.

Также она сказала, что введенные против России санкции могут способствовать возникновению валютных блоков. Она пояснила, что отдельные группы стран способны вести торговлю между собой.

«Доллар останется основной глобальной валютой даже в такой ситуации, но на меньшем уровне фрагментация, безусловно, вполне возможна. Некоторые страны пересматривают валюту, в которой им платят за торговлю», - заявила топ-менеджер МВФ в интервью Financial Times.

Как отметила представитель Международного валютного фонда, широкое использование других валют в мировой торговле приведет к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных центральных банков.

Она также обратила внимание на снижение доли американского доллара в международных резервах за последние 20 лет с 70% до 60%. В качестве причины этого указывается именно укрепление роли других валют. По словам представителя МВФ, в настоящее время сложилась тенденция к тому, чтобы другие валюты начали играть большую роль.

«Страны, как правило, накапливают резервы в валюте, в которой они торгуют с другими странами и в которой занимают на внешнем рынке», - сказала Гита Гопинат.

Ранее эксперты предрекли доллару утрату влияния после решения России по газу. Западные специалисты, опрошенные Deutsche Wirtschafts Nachrichten, оценили, что решение президента Владимира Путина о расчете в рублях за российский газ с недружественными странами может ударить по доллару и заставить американскую валюту уступить часть своего влияния в мировой торговле.

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