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Эксперт предположил, сможет ли ЕС найти альтернативу российскому газу

Анна Назайкина
11:48 25.03.2022
Странам Европейского союза прямо очень невыгодно покупать энергоресурсы за рубли, так как для этого они должны конвертировать свои имеющиеся ресурсы в рубли, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» оценил возможность закупок стран ЕС российского газа за рубли. По его мнению, то, как сложится ситуация, зависит от нескольких факторов.

Трифонов объяснил, что странам Европейского союза прямо очень невыгодно покупать энергоресурсы за рубли, так как для этого они должны конвертировать свои имеющиеся ресурсы в рубли.

Это приводит к тому, что значение иностранных валют, доллара и евро, на международном финансовом рынке подрывается, растет значимость рубля, и это создает очень серьезную конкуренцию на финансовых рынках.

По словам эксперта, ситуация во много будет зависеть от позиции Москвы и от того, насколько принципиально, критически будут нуждаться в российских энергоносителях страны ЕС.

«Будет зависеть от позиции российского руководства, насколько принципиально и последовательно будет настаивать и требовать оплаты за российский экспортный товар в рублях... Зависит от того, смогут или не смогут они (страны ЕС. - Прим. ред.) заместить российские энергоносители в ближайшие годы на какие-то альтернативные источники. Я думаю, что не смогут», - сказал он.

Ранее, 23 марта, в ходе совещания с кабмином президент РФ Владимир Путин объявил о важном решении: Россия не будет принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет будет производиться в рублях. Однако, отметил он, Россия будет продолжать поставки природного газа в соответствии с объемами и ценообразованием в заключенных контрактах.

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