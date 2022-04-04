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Антонов заявил, что США замалчивают данные об обстреле Бучи ВСУ

Анна Назайкина
08:01 04.04.2022
По словам дипломата, очевидным фактом является то, что Киев стремится обвинить Москву в собственных злодеяниях.
Антонов заявил, что США замалчивают данные об обстреле Бучи ВСУ
© Фото: Mykhaylo Palinchak, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил в беседе с американским изданием Newsweek, что к жертвам среди мирного населения в Буче мог привести артиллерийский обстрел со стороны военнослужащих вооруженных сил Украины.

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», - сказал дипломат.

По словам Антонова, очевидным фактом является то, что Киев стремится обвинить Москву в собственных злодеяниях.

Ранее украинские власти и СМИ показали ролик, якобы снятый в Буче в Киевской области. На кадрах на дороге лежат тела «погибших». Пользователи Сети заметили, что «трупы» двигаются и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники.

В Министерстве обороны России заявили, что фейковые материалы о том, что российские военнослужащие якобы напали на жителей города, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники службы безопасности Украины и украинские журналисты.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что постановка, сделанная киевским режимом, содержит грубые ошибки. Так, тела на обнародованных кадрах по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернулась кровь.

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