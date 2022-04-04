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В МИД РФ назвали цель украинской провокации в Буче

Андрей Аркадьев
06:29 04.04.2022
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные фото- и видеоматериалы являются провокацией киевского режима.
В МИД РФ назвали цель украинской провокации в Буче
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Цель «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«На 4 апреля 2022 года Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча», - напомнила она.

Ранее в Минобороны России назвали провокацией заявления о преступлениях российских военнослужащих в городе Буча под Киевом. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все подразделения ВС России покинули город 30 марта, а пока его контролировали российские войска, «ни один мирный житель не пострадал».

После публикации кадров СМИ с телами мирных жителей в городе Буча, лидеры западных стран заговорили о необходимости усиления санкционного давления на Москву. Российская сторона потребовала созвать в понедельник срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за произошедшей ситуации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.

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