Под куполом «Панциря»: кто охраняет полевые аэродромы ВС РФ на Украине

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Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику, которую украинские военные прятали в лесу. Экипажи с малых высот выпустили управляемые и неуправляемые ракеты. Армейская авиация также проводит разведку, сопровождает военные колонны и обеспечивает огневую поддержку наземным силам.

В точности огибая рельеф, не сбавляя при этом скорости. И не важно, что до земли в этот момент - считанные метры. А все для того, чтобы не стать мишенью. Так летчики проходят вдоль всей границы. Внимательно всматриваются в поля и камыши - раньше здесь было много диверсионных групп. Экипаж Ка-52 уничтожил замаскированный командный пункт противника. Его удалось обнаружить и опознать быстро, рассказал командир вертолета. Но после выпущенной ракеты экипаж чуть сам не был атакован. В такие моменты, говорит, выручает спокойствие и подсказки системы Ка-52.

«Система зафиксировала, подошли поближе, отработали неуправляемыми. После сообщения комплекса, что по нам работает ПВО развернулись на максимальных кренах и тангажах, быстренько упали на предел и отошли в безопасную зону», - рассказал летчик по имени Дмитрий.

На пределе - это значит поближе к земле. Чем ниже, тем неприметнее для радаров. Такой полет на сверхмалой высоте, даже для своих ПВО - сложная задача. Зато зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» никаких шансов чужим беспилотникам не оставляет. Поражает и вдогонку, и на встречных курсах.

Под «Панцирем», как под колпаком целый полевой аэродром. Он обеспечивает надежное прикрытие десяткам боевых вертолетов. Результативность этого расчета - семь самолетов, одна «Точка-У», «Байрактар» и вертолет. Оттого и звездочки на кабине постоянно дорисовывают. Так здесь ведут учет сбитым целям. Причем только крупным. Сколько сбито беспилотников уже и не сосчитать. Такие комплексы - гарантия защищенности полевых аэродромов. Непрерывно сканируют воздух, охраняют от чужих, летать дают только своим.