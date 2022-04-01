Дотянуть до своих: как Ка-52 ВС РФ выходят из-под огня ВСУ в ходе спецоперации

Ка-52 был устойчив, управляем, электроника и механические узлы не были повреждены пулеметными пулями и работали исправно. Но вскоре на промежуточном аэродроме стало ясно, что вертолет не взлетит без серьезного ремонта.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вертолет армейской авиации Ка-52 дотянул до площадки на предельно малой высоте с четырьмя пробоинами в корпусе. Первый двигатель отказал уже через полторы минуты после обстрела. Второй перестал тянуть во время захода на посадку.

Специалисты установили, что по «Аллигатору», вероятнее всего, очередью работал пулемет, судя по диаметрам отверстий. И сильнее всего повредилась топливная магистраль. Около полутонны авиационного керосина вылилось из баков Ка-52, когда вертолет еще был в полете. На недостаток топлива указала бортовая электроника. Машина около пяти минут буквально планировала в направлении позиций ВС РФ, к аэродрому подскока.

Командир экипажа вертолета Ка-52 Михаил, или как его называют молодые сослуживцы, дядя Миша, рассказал, что единственной целью было дотянуть до своих. Оставлять машину противнику казалось недопустимым, и вместе с тем вертолет будто бы понял задачу. Ка-52 был устойчив, управляем, электроника и механические узлы не были повреждены пулеметными пулями и работали исправно. Но вскоре на промежуточном аэродроме стало ясно, что «Аллигатор» не взлетит без серьезного ремонта. К линии сопротивления техников и запчасти доставил многоцелевой Ми-8. Вертолет пришлось ремонтировать прямо во время минометного обстрела диверсантов ВСУ.

«После посадки вертолета, через два с половиной, три часа, был проведен войсковой ремонт инженерно-техническим составом, и вертолет выполнил перелет на основную базу, где мы сейчас находимся», - говорит Михаил.

Невредимым после обстрела вышел и экипаж другого ударного Ка-52. Пуля завязла в обшивке. Командир экипажа вертолета Андрей рассказывает, что его борт техники вообще в шутку называют «летающим решетом», и при этом боевая машина продолжает исправно работать.

«Плюс лопасти верхнего несущего винта, можно увидеть что они были повреждены, но восстановлены нашим инженерно-техническим составом. Боевая способность этой машины не потеряла своих свойств», - показывает Андрей.

По словам командира, то, что пули попали в винт, - это не страшно. Экипаж самостоятельно добрался до основного аэродрома, и после ремонта уже через час снова оказался в небе. За плечами молодого офицера - операция в Сирии, где были первые боевые вылеты. Но на Украине Андрей даже перестал их считать после пятого десятка.

Из корпуса Ка-52 техники извлекли три пули калибра 5,45 от автомата Калашникова. Они не нанесли большого урона «Аллигатору». Вертолет находится полностью в рабочем состоянии. Летчики говорят, что не собираются хранить эти пули, поэтому в скором времени они отправятся на утилизацию.

Во время обстрелов самое главное - вести себя спокойно и уверенно, подчеркивают летчики. Именно так удастся почувствовать поведение машины и благополучно увести ее в укрытие. Спасти жизнь себе и штурману.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.