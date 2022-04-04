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Украинские националисты разместили РСЗО «Град» на территории храма под Сумами. Об этом в ходе брифинга сообщил сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Свято-Дмитриевском монастыре боевики, угрожая физической расправой, заставили священнослужителей полностью освободить здание. В помещениях монастыря был оборудован опорный пункт, а на территории размещено тяжелое вооружение.

Кроме того, Мизинцев ранее заявил, что в Харьковской области, подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища. Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск с населением более четырех тысяч человек уже подтоплен.

«Действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - отметил Михаил Мизинцев.

Накануне сообщалось, что Россия готова развернуть дополнительные гумкоридоры на любых направлениях. При этом, по словам Михаила Мизинцева, за сутки Украина заявила семь коридоров на Запорожском и Донецком направлениях, из которых, как и прежде, ни одного - в сторону России.