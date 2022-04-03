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МО РФ: Россия готова развернуть дополнительные гумкоридоры на любых направлениях

21:39 03.04.2022
Также за сутки Украина заявила семь гумкоридоров, ни один из которых не ведет в сторону РФ, отметил начальник НЦУО РФ.
МО РФ: Россия готова развернуть дополнительные гумкоридоры на любых направлениях
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости
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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российские военнослужащие по-прежнему каждый день с 10:00 по Москве открывают гуманитарные коридоры на Харьковском и Мариупольском направлениях. Вместе с тем достаточное количество пунктов пропуска на территории России и Белорусии находятся в постоянной готовности к приему беженцев.

«При необходимости мы готовы в кратчайшие сроки развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан», - сказал Мизинцев на брифинге.

Начальник НЦУО РФ добавил, что за текущие сутки Украина заявила семь коридоров на Запорожском и Донецком направлениях, из которых, как и прежде, ни одного - в сторону России.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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