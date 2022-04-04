МО РФ: ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища, есть угроза населенным пунктам

Под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов.

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Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил, что в Харьковской области подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища.

Уточняется, что под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец.

«Город Святогорск Краматорского района с населением более четырех тысяч человек уже подтоплен», - уточнил Мизинцев.

Также он заявил, что в Харьковской области ВСУ осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях. Мизинцев отметил, что данные преступные действия направлены на запугивание мирного населения, которое предпринимает попытки на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию.

Накануне сообщалось, что гуманитарные операции по спасению мирного населения Мариуполя, подготовленные Россией, были сорваны украинской стороной. По словам Михаила Мизинцева, участок маршрута неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов