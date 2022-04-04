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Скорость и маневренность: как боевые летчики ВС РФ завоевали господство в небе над Украиной

Анатолий Бородкин
05:01 04.04.2022
Экипажи боевых машин всегда готовы выполнить задание, несмотря на низкую облачность и сильный дождь.
Скорость и маневренность: как боевые летчики ВС РФ завоевали господство в небе над Украиной
© Фото: ТРК "Звезда"
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Летчики российских Су-30СМ и Су-35 завершают уничтожение украинских сил ПВО. Боевые вылеты происходят ежедневно. Многоцелевые истребители Су-30СМ набирают скорость и пробивают низкую облачность. Сегодня первыми на задание уходят они - старшие братья. Пока техники младших, сверхманевренных Су-35, готовят машины к вылету.

Несмотря на низкую облачность, сильный дождь и ветер Су-35 готовы к вылету. По бортам уже подвешены две ракеты класса «воздух-земля» для систем ПВО ВСУ, и ракеты класса «воздух-воздух» для самолетов противника. Правда последние летчикам применять еще не приходилось.   

На счету командира звена Су-35 Клима и его сослуживцев по авиаполку - уже десятки боевых вылетов, но открытого воздушного боя противник не принимал ни разу. Из квадрата их самолеты уходили едва попав на радары наших истребителей. Единственный случай, который вспоминает летчик, был в начале спецоперации. Ночной вылет. Пара Су-27 ВСУ решилась на поединок и направилась в сторону россиян.

«Когда мы приближаемся к нашей максимальной дальности пуска и эффективной, берем в захват. Срабатывает система оповещения об облучении. Возможно, земля подсказала, что дальность у нас эффективная, так как мы шли уже на сверхзвуке. Противник отвернул», - вспомнил Клим.

Сейчас украинский военный самолет на экране радара вообще большая редкость, продолжает летчик. Боевой авиации у противника фактически не осталось. Основная задача российских Су-30 и Су-35 - добить остатки ПВО противника. В оперативном районе, где работают Клим и его товарищи, ВСУ в деревенских коровниках или амбарах, прячут несколько машин. За ними и идет охота.

Запасы вооружения Украинской армии - самолеты и системы ПВО еще советского производства наши летчики свели к нулю. А натовские образцы, те же пресловутые «Стингеры», которые поставили ВСУ и Нацгвардии западные страны, наши ребята научились обходить. Еще во время службы в Сирийской арабской республике. У многих истребителей авиаполка первые боевые вылеты были именно там. Задание поступило и Су-35 уходят его выполнять. У Клима вылет пока не назначен. Он рассказывает о летных традициях, которых придерживается перед пуском двигателей, и после касания шасси с взлетной полосой.

«Я с ним разговариваю. Потому что все таки боевая машина. На время боевого полета мы с ним одно целое. Надо обойти его рядом. Грубо говоря, чтобы он принял тебя. Договориться с ним», - объяснил летчик.

Не курить перед машиной, пройтись рукой по корпусу перед выходом на рулежку, поговорить с самолетом, рассказать ему анекдот и еще много чего - приметы военных летчиков, ставшие уже легендами. Традицией, которая передается из поколения в поколение еще от истребителей и бомбардировщиков Великой Отечественной. Хотя главное, единственное серьезное правило успешно выполненного боевого задания, подчеркивают наши ребята - исправная техника и профессионализм.

Именно это правило позволяет ежедневно делать свою тяжелую работу. И благополучно возвращаться на аэродром. Хотя, шутят летчики, перед вылетом с машиной все же стоит договориться.

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