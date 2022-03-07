Армия В МО РФ показали кадры применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине В ведомстве подчеркнули, что бортовое оборудование истребителей Су-35 позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью. © Видео: МО РФ © Фото: МО РФ Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало кадры работы экипажей Су-35 в ходе специальной операции на Украине. «Экипажи самолетов Су-35 ВКС России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по перехвату воздушных целей и нанесения ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических формирований», - отмечается в сообщении оборонного ведомства. Также подчеркивается, что летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В Министерстве обороны также отметили, что боевое применение выполняется на малых, средних и больших высотах. Бортовое оборудование истребителей Су-35 позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью. Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика