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Авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России за сутки сбили в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью. Два бомбардировщика сбили в районе Репки, два - в районе Городня.

В районе Краматорска в Донецкой области также сбит один украинский истребитель Су-27.

Помимо этого, за сутки уничтожены 19 украинских БПЛА, в районах населенных пунктов Капитоновка, Пришиб, Андреевка, Балаклея, Булгаково, Безымяное, Городня, Згуровка, Красногорловка, Мандрыкино, Мариуполь, Термаховка, Толкачи, Чернобаевка и Яковлевка.

В районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов