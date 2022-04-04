Песков заявил, что распространенным Украиной видеоматериалам из Бучи нельзя доверять

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Распространенным киевским режимом видеоматериалам из украинской Бучи нельзя доверять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Из того, что мы видели, те видеоматериалы, им нельзя доверять, потому что там налицо выявлены специалистами Минобороны признаки видеоподлогов и различных фейков тех или иных, фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что Москва категорически отвергает любые обвинения в свой адрес по данному вопросу. Также пресс-секретарь главы государства заявил, что российская сторона будет добиваться рассмотрения этой темы на самом высоком уровне.

«Поэтому была наша инициатива рассмотреть тему в Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия, чтобы продвинуть этот вопрос на повестку дня Совбеза ООН», - сказал он.

Ранее украинские власти и средства массовой информации распространили ролик, якобы снятый в Буче в Киевской области. На кадрах на дороге лежат тела «погибших». Пользователи Сети заметили, что «трупы» шевелят конечностями, чтобы не попасть под колеса военной техники.

В Минобороны РФ заявили, что фейковые материалы о том, что военнослужащие ВС России якобы напали на жителей города, появились только после того, как в населенный пункт зашли сотрудники СБУ и украинские представители прессы.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что постановка, сделанная киевским режимом, содержит грубые ошибки. Так, тела на обнародованных кадрах по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернулась кровь.

Сегодня посол России в США Анатолий Антонов заявил в беседе с американским изданием Newsweek, что к жертвам среди мирного населения в Буче мог привести артиллерийский обстрел со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины.