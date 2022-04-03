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WSJ: Зеленский отверг идею Шольца о невступлении в НАТО для избегания конфликта с РФ

Марина Крижановская
11:41 03.04.2022
Отмечается, что данное предложение прозвучало в ходе встречи в Мюнхене 19 февраля, когда Шольц сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своего стремления в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией.
WSJ: Зеленский отверг идею Шольца о невступлении в НАТО для избегания конфликта с РФ
© Фото: Зе!Президент, Youtube
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По сообщениям американских СМИ, украинский президент Владимир Зеленский получал предложение от канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от вступления в НАТО. Данным образом немецкий канцлер в феврале советовал Зеленскому избежать конфликта с Россией.

По мнению Шольца, это соглашение тогда могли подписать президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Но, как сообщает Wall Street Journal, представитель киевских властей от этого отказался.

«Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины», - опубликовало информацию издание.

По словам таблоида, Зеленский в ответ на предложение Шольца отказался от возможности урегулирования. Он заявил, что большинство украинцев якобы поддерживают вступление страны в члены Североатлантического альянса.

WSJ пишет, что «его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают».

Немногим ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что Владимир Зеленский настроил против себя глав правительств некоторых государств Евросоюза, раздав оценки странам по уровню помощи. Как указывает автор материала, Зеленский отдельно оценил помощь в адрес Украины каждой страны.

Безусловного одобрения заслужили Литва, Латвия, Эстония и Польша. Обращение к французскому президенту было оценено как «четыре с минусом». Высказывания Зеленского в адрес Греции, Германии и Португалии автор интерпретировал как «удовлетворительно».

Также украинский президент недавно выражал желание видеть Китай на стороне Украины. Но при этом он подчеркнул, что выбор остается за китайской стороной.

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