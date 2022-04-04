Смятый металл: «Звезда» показала кадры с места ДТП с автобусом в Подмосковье

В ролике показан проломивший ограждение и упавший с высоты автобус, перекрывший обе полосы проезжей части.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Подмосковье автобус упал с эстакады. Инцидент произошел на трассе М-9, в результате ДТП погибли два человека. «Звезда» публикует кадры с места событий.

В видео показана вся обстановка на месте ДТП: автобус проломил ограждение и рухнул с высоты на проезжую часть, перекрыв обе ее полосы; на месте работают сотрудники экстренных служб.

По последним данным, помимо двоих погибших в результате происшествия пострадали в общей сложности 14 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявила зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По данным экстренных служб, водитель автобуса, который следовал рейсом №467 Москва-Волоколамск, не справился с управлением. В аварийно-спасательных работах принял участие 41 человек, было задействовано 15 единиц техники. В связи с ДТП в Волоколамском городском округе прокуратура организовала проверку.