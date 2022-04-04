Очевидцы опубликовали первое видео с места падения автобуса с эстакады в Подмосковье

В связи с ДТП в Волоколамском городском округе Прокуратура организовала проверку.

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Очевидцы опубликовали в Сети видео с места падения автобуса с эстакады в Московской области. На кадра видно, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, правоохранители и медики.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибло два человека, в общей сложности в салоне транспортного средства находилось 20 человек. Пострадавшие доставляются в Волоколамскую центральную районную больницу.

По данным экстренных служб, водитель автобуса, который следовал рейсом №467 «Москва - Волоколамск»», не смог справиться с управлением, пробил отбойник и съехал в кювет.

В аварийно-спасательных работах принял участие 41 человек, было задействовано 15 единиц техники. В связи с ДТП в Волоколамском городском округе Прокуратура организовала проверку.