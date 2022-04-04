Рейсовый автобус упал с эстакады в Подмосковье
Утверждается, что водитель автобуса не справился с управлением и, пробив ограждение, съехал в кювет, после чего перевернулся на бок.
© Фото: t_vlk, VK
В Московской области автобус упал с эстакады на трассе М-9. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Данные о пострадавших в настоящий момент уточняются. В связи с ДТП в Волоколамском городском округе прокуратура организовала проверку.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика