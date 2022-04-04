Рейсовый автобус упал с эстакады в Подмосковье

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По данным экстренных служб, транспортное средство пробило отбойник и упало с эстакады на дорогу в подмосковной деревне Матренино. В общей сложности в салоне автобуса находилось 20 человек.

«По прибытии первого спасательного подразделения на место и уточнения обстановки установлено, что водитель автобуса, следовавшего рейсом №467 Москва - Волоколамск, не справился с управлением и, пробив отбойник, съехал в кювет», - говорится в сообщении МЧС.

Пострадавшие доставляются в Волоколамскую центральную районную больницу. В аварийно-спасательных работах принял участие 41 человек, было задействовано 15 единиц техники.