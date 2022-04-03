Литва отказалась от поставок российского газа

Полностью отказаться от поставок газа из РФ позволили решения, принятые много лет назад, заявил Науседа.

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Литва отказалась от российского газа. Об этом сообщил президент республики Гитанас Науседа.

«С этого месяца - больше никакого российского газа в Литве. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам безболезненно разорвать энергетические связи», - написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на национальную.

Новые правила оплаты за российский газ в рублях вступили в силу 1 апреля для стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.