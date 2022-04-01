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По своим правилам: как Европа расценила переход на платежи за газ из РФ в рублях

Диана Сирази
Елизавета Потейчук
18:29 01.04.2022
За уже поставленный газ рубли не потребуют, потому это не означает, что с 1 апреля Россия сразу же всем отключит газ, совершить оплату можно и в конце месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Новые правила оплаты за российский газ в рублях вступили в силу для стран, которые ввели ограничительные меры против РФ. Данное решение за границей стало основополагающим. Так, в немецких газетах пишут о стабилизации российского рубля. А на телеканале CNN вовсе обсуждают, как жить дальше.

«Все поставки газа в, как Путин их называет, недружественные страны Европейского союза должны оплачиваться рублями. В Германии и Франции уже сказали - возможности так платить у них нет. Путин сейчас как бы намекает на то, что, если страны не будут платить в рублях, он отключит им энергоснабжение. Министр экономики Германии назвала это ударом. И сейчас это вызывает огромное беспокойство у всей Европы», - говорит международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон.

Однако никаких резких изменений не будет. За уже поставленный газ рубли не потребуют, потому это не означает, что с 1 апреля Россия сразу же всем отключит газ, совершить оплату можно и в конце месяца. Тем более иностранные покупатели на счет российского банка могут переводить как евро, так и доллары, а банк уже сам конвертирует валюту в рубли, которые затем поступят на счет поставщиков. Но в правительстве Германии, вероятнее всего, готовы идти на чрезвычайные меры. Так, в кабмине звучат заявления о планах национализировать немецкие дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти».

«Такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы. Будем самым внимательным образом отслеживать ситуацию. Считаем даже саму проработку такого вопроса неприемлемой. Мы сейчас видим массированную линию на отъем законной собственности, бандитский отъем - на банковских счетах, частной собственности и так далее. Видим совершенно бандитские действия в отношении наших резервов», - объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во избежание данного риска «Газпром» тут же прекратил свое участие в немецкой компании Gazprom Germania и во всех ее активах. Служебный вход в офис в Берлине раскрашен в цвета украинского флага. По всей Европе растет градус напряжения. По Италии прошлась волна массовых протестов, граждане страны требуют отставки премьер-министра Марио Драги, который говорит, что платить за газ рублем невозможно.

«Это неприемлемо, поскольку в контрактах предусматривались платежи в евро и долларах. Цены на товары - газ, сырье, нефть, пшеницу - всегда фиксировались в долларах, затем появился евро. Изменить базовую валюту непросто», - сказал Драги.

Президент США Джо Байден пообещал европейцам нарастить отправку сжиженного газа на 15 миллиардов кубометров, в перспективе - увеличение объемов, однако это составит не более 10% от того, что дает Россия прямо сейчас. РФ обеспечивает 40% потребления - 155 миллиардов кубов каждый год, разрыв очень значительный. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявляет, что жалеет о введенных российских контрсанкциях, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерегает - заменить российский газ дорогим американским не выйдет.

«Речь идет не просто о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление, а о том, что если не будет энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии. Нам не подходит такое, что вот есть дешевый российский газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский», - объяснил Орбан.

Глава Минсельхоза Германии, в свою очередь, предлагает свой стратегический план разрыва энергозависимости от России - снизить скорость на дорогах или вовсе отказаться от автомобиля. Пересесть на электрокары предложил своим гражданам и Байден, там и правда машина скоро станет роскошью, а не средством передвижения. Портреты президента напротив заоблачных цен на бензин висят почти на каждой заправке.

Галлон больше четырех долларов - в итоге средняя семья платит на заправке 65 долларов, против сорока год назад в это же время. Чтобы хоть как-то сдержать бешеный рост цен, Байден объявляет о распечатке стратегических запасов нефти, шаг, предусмотренный на самый крайний, экстренный случай.

«Я разрешил выделять один миллион баррелей в день в течение шести месяцев - всего более 180 миллионов баррелей - из стратегического нефтяного резерва. Это крупнейшее высвобождение нашего национального резерва в истории. Это поистине исторический объем поставок!» - отметил американский лидер.

Историческое решение сразу же раскритиковала Республиканская партия. Экс-президент Штатов Дональд Трамп считает, что это только истощит стратегические запасы США, а стоимость бензина не изменится.  

«Таких цен на бензин вообще никогда не было. При мне бензин стоил три доллара за пять литров. Теперь мы платим по 10-11 долларов за те же пять литров!» - говорит Трамп.

С осени прошлого года уровень инфляции в Штатах достиг рекордной отметки - 40%, такого в истории страны еще не было. Однако после заявлений Байдена на открытии торгов цены на американскую нефть не снизились. А пока рекордно дорогой бензин вынуждает и европейцев привыкать к новой жизни. Греки ездят заправляться в Болгарию, где бензин на 50 евроцентов дешевле. А во Франции начали воровать топливо, просто сливая его у дальнобойщиков, пока никто не видит.

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