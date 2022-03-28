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Путин поручил перевести на рубли оплату за поставки газа к 31 марта

Алексей Курильченко
11:01 28.03.2022
Изменение валюты платежа будет применено по отношению к странам, которые ввели санкции против граждан РФ.
Путин поручил перевести на рубли оплату за поставки газа к 31 марта
© Фото: freepik.com
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Президент России Владимир Путин поручил Центробанку, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль. Речь идет о странах, которые ввели санкции против граждан России.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее западные эксперты выразили мнение, что решение Путина о расчете в рублях за российский газ с недружественными странами может ударить по доллару и заставить американскую валюту уступить часть своего влияния в мировой торговле. Требование РФ платить за поставки газа в рублях поможет ей, по мнению авторов, «частично обойти санкции».

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