В материале аналитического центра отмечается, что создание фейковых новостей и распространение недостоверной информации направлено на разжигание информационной войны между Россией и странами Запада.

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Итальянскую газету La Stampa обвинили в распространении фейковых новостей. Об этом сообщил аналитический центр ASRIE Analytica.

Как утверждает автор материала, газета взяла за основу фотографию корреспондента уральского издания Ura.ru, на котором пожилой мужчина, стоящий на разрушенной улице в окружении трупов, и выдала снимок за последствия нападения Российской Федерации на один из городов Украины. Отмечается, что создание фейковых новостей и распространение недостоверной информации направлено на разжигание информационной войны между Россией и странами Запада.

«На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета "Точка-У" попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей», - говорится на сайте ASRIE Analytica.

В материале аналитического центра подтверждается, что ракета «Точка-У» была запущена Вооруженными силами Украины по городу Донецк.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вышеуказанная публикация в газете La Stampa является особым цинизмом. Она отметила, что эта публикация является показательным фейковым материалом.

Напомним, что ракета «Точка-У» Вооруженных сил Украины упала в центре Донецка 14 марта 2022 года. В результате взрыва погиб 21 человек, 36 пострадали, в том числе и дети.