В Берлине прошел автопробег против дискриминации россиян

В акции приняли участие около 900 человек, было задействовано несколько сотен автомобилей.

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В Берлине 3 апреля состоялся автопробег в защиту русскоязычного населения страны. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

В акции приняли участие около 900 человек, было задействовано несколько сотен автомобилей. Большинство машин были украшены российскими флагами со следующими надписями: «Прекратите ненавидеть россиян».

Отмечается, что в акции также использовались такие лозунги как «Нет пропаганде в школе!» и «Нет дискриминации!».

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе была организована молодежная акция солидарности с Российской Федерацией. Организаторы преподнесли изображения президента России Владимира Путина и бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса с символикой специальной военной операции России по защите Донбасса.

До этого широко известный под псевдонимом Пупо итальянский певец Энцо Гинацци, поддержал российскую культуру и исполнил песню композитора Александра Зацепина «Есть только миг». Таким образом артист выразил протест против так называемой «культуры отмены» и выразил солидарность с российскими деятелями культуры.