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Итальянский певец Пупо исполнил песню «Есть только миг» в знак поддержки русской культуры

Ян Брацкий
21:30 27.03.2022
Своим шагом музыкант решил выразить протест против так называемой «культуры отмены» и поддержал российских коллег.
Итальянский певец Пупо исполнил песню «Есть только миг» в знак поддержки русской культуры
© Фото: Pupo Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Знаменитый итальянский певец Энцо Гинацци, более известный широкой публике под псевдонимом Пупо, поддержал российскую культуру и исполнил песню композитора Александра Зацепина «Есть только миг». Об этом сообщает официальный канал Россотрудничества в Telegram. Там же выложено видео выступления Пупо.

Своим шагом музыкант решил выразить протест против так называемой «культуры отмены» и выразил солидарность с российскими деятелями культуры, оказавшимися «в опале».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Глава государства указал на то, что сейчас в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Также были введены ограничения на выступления российских артистов вне зависимости от их политических убеждений и высказываний. Отмены концертов классических музыкантов из РФ за рубежом связаны не только с выбором репертуара, но и с логистическими, экономическими, политическими проблемами.

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