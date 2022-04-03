В Венесуэле организовали молодежную акцию солидарности с РФ

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Акцию солидарности с Россией организовали в Каракасе. Над этим работали молодежное крыло Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV совместно с депутатами национальной ассамблеи. Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Особенно символично, что нынешнюю акцию организаторы приурочили к открытию нового спортивного объекта. В то время, когда российские атлеты, включая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам Запада с его политикой "отмены", венесуэльский народ украшает свои спортивные объекты знаками солидарности с народом и правительством России. Это нас объединяет, делает нашу дружбу и сплоченность перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых государств еще крепче», - заявил посол.

Во время запуска нового спорт-рекреационного центра организаторы показали граффити с изображениями президента РФ Владимира Путина и команданте Уго Чавесом, как отмечается, они заложили основу стратегического партнерства двух стран. В композицию местные авторы включили символ «Z».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал решительность России в проведении