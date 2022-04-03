Французов призвали снизить энергопотребление на фоне похолодания

В связи с понижением температуры 4 апреля французов попросили сократить энергопотребление и призвали пользоваться бытовыми приборами в выходные дни вместо понедельника.

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Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания.

«В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии... RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)», - говорится в заявлении на сайте оператора.

Кроме того, RTE призвал домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.

Как сообщает оператор, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт.

Ранее французский винодел рассказал, как санкции в отношении Российской Федерации повлияют на производство во Франции. Согласно его рассказу, во-первых приостановилась торговля вином с Российской Федерацией, а во-вторых антироссийские санкции привели к росту цен на сырье в стране, что особенно сильно ударило по производству напитка.

До этого министр экологического перехода Франции заявляла о том, что французские компании смогут расплачиваться за газ из России в евро с последующей конвертацией валюты в рубли. Французский министр считает, что решение РФ является мерой поддержки валюты, а не ответом на антироссийские санкции.