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Французский винодел сообщил о трудностях производства после антироссийских санкций

Елизавета Потейчук
17:39 03.04.2022
Ян Шав также выразил надежду на возвращение французских виноделов в Россию, так как в РФ «французское вино пользуется большим спросом».
Французский винодел сообщил о трудностях производства после антироссийских санкций
© Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress
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Французский винодел Ян Шав рассказал как санкции в отношении России повлияют на производство во Франции. По словам Шава, Россия «начинает становиться важным рынком», поэтому ограничительные меры в нынешней обстановке по виноделам «точно ударят».

«Прежде всего речь идет о приостановке торговли вином с Россией. Это во-первых. Во-вторых, по нам особенно сильно ударил рост цен на сырье во Франции», - сказал винодел в интервью RT.

Француз также заявил, что надеется на возвращение виноделов из Франции в Россию, ибо в нашей стране «французское вино пользуется большим спросом».

«Неспособность в дальнейшем продавать вино в России создаст трудности, в этом нет никаких сомнений», - резюмировал Шав.

Ранее стало известно, что цены на хлеб в РФ будут зафиксированы на уровне середины марта до конца года. Зампред правительства России Виктория Абрамченко отметила, что кабмин РФ выделил 2,5 миллиарда рублей из бюджета, чтобы стабилизировать цены на хлеб.

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