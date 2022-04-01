Во Франции заявили о возможности платить за газ в евро с конвертацией в рубли

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Французские компании смогут расплачиваться за российский газ в евро с последующей конвертацией валюты в рубли. Об этом заявила министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

«С того момента, как компании платят в евро, контракты соблюдаются, и поэтому для наших компаний это мало что меняет. Таким образом, на данном этапе у нас нет риска разорвать эти контракты, если это решение будет реализовано», - цитирует слова министра телеканал BFM TV.

Помпили также заявила, что решение России о переводе газовых платежей на рубли является мерой поддержки валюты, а не ответной мерой на западные санкции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа. Он подразумевает, что иностранные компании для оплаты природного газа должны открыть счета в российских банках и платить рублями.