В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД ФРГ анонсировала ужесточение санкций Евросоюза против РФ

Игнат Далакян
19:30 03.04.2022
По словам главы дипломатического ведомства ФРГ, страны Европейского союза окажут усиленную поддержку Киеву.
Глава МИД ФРГ анонсировала ужесточение санкций Евросоюза против РФ
© Фото: IMAGO, Frederic Kern, Globallookpress
Читайте нас на:

Европейский союз ужесточит санкции против Российской Федерации, введенные на фоне специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Кроме того, глава дипломатического ведомства ФРГ пообещала, что страны ЕС окажут усиленную поддержку Киеву.

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», - передает слова дипломата ТАСС со ссылкой на ее Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна не подвергалась таким санкциям, как РФ сейчас. По его мнению, такие меры заставят РФ производить то, чего не производили раньше.

До этого в МИД РФ заявляли, что Россия не собирается просить отменить санкции. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:49 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе
16:22 В стране и мире
В Словакии допустили возможность оплаты в рублях за российский газ
18:20 В стране и мире
Совбез РФ: корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе из-за ситуации с минами
17:38 В стране и мире
Премьер Грузии заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против РФ
18:08 Армия
МО РФ: фейки о якобы преступлениях ВС РФ в Буче появились только после прибытия в город СБУ
Популярное
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча
МО РФ: российские подразделения вышли из Бучи за 4 дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений»
Видео
Экипажи Ка-52 ВКС РФ нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ: кадры уничтожения
Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее смотреть на вопрос безъядерного статуса
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.