Глава МИД ФРГ анонсировала ужесточение санкций Евросоюза против РФ

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Европейский союз ужесточит санкции против Российской Федерации, введенные на фоне специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Кроме того, глава дипломатического ведомства ФРГ пообещала, что страны ЕС окажут усиленную поддержку Киеву.

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», - передает слова дипломата ТАСС со ссылкой на ее Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна не подвергалась таким санкциям, как РФ сейчас. По его мнению, такие меры заставят РФ производить то, чего не производили раньше.

До этого в МИД РФ заявляли, что Россия не собирается просить отменить санкции. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец сказал, что на Европейском союзе «свет клином не сошелся» и Россия имеет определенный запас прочности.