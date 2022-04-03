СМИ: ФРГ отказалась поставлять Киеву 100 БМП Marder
Правительство Германии отказалось поставить Украине 100 БМП Marder, которые Киев запросил на прошлой неделе. Об этом рассказало немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины.
По данным издания, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения.
«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», - цитирует немецкое оборонное ведомство Die Welt.
Ранее Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что войска страны не будут задействованы на территории Украины.
Также посол РФ в Великобритании предупредил, что британское вооружение станет целью Вооруженных сил России на Украине в случае его поставки. Также российский посол рассказал об искажении информации о ходе боевых действий на Украине с британской стороны.