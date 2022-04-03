СМИ: ФРГ отказалась поставлять Киеву 100 БМП Marder

Как сообщает оборонное ведомство ФРГ, вопрос вывода БМП Marder с позиций должен решаться в рамках НАТО.

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Правительство Германии отказалось поставить Украине 100 БМП Marder, которые Киев запросил на прошлой неделе. Об этом рассказало немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины.

По данным издания, в среду на прошлой неделе украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения.

«Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО», - цитирует немецкое оборонное ведомство Die Welt.

Ранее Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что войска страны не будут задействованы на территории Украины.

Также посол РФ в Великобритании предупредил, что британское вооружение станет целью Вооруженных сил России на Украине в случае его поставки. Также российский посол рассказал об искажении информации о ходе боевых действий на Украине с британской стороны.