В Германии пообещали не задействовать свою армию на Украине

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Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что войска страны не будут действовать на территории Украины. Об этом генерал сказал в интервью германском изданию Die Welt.

«В силе то, что говорили и федеральный канцлер, и президент США Джо Байден: мы ни в коем случае не будем размещать собственные силы на территории Украины», - заявил Цорн.

Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что поставки вооружения на Украину не останавливают военные действия, как и санкционное давление. По ее словам, единственный путь прекращения конфликта – договориться.