Также российский посол в Великобритании рассказал об искажении информации о ходе боевых действий на Украине с британской стороны.

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Британские высокоточные орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут целями российских Вооруженных сил. Это станет возможным в случае их передаче украинской стороне. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью ТАСС.

«Это новые, достаточно высокоточные вооружения. Конечно же, они будут являться законными целями для наших Вооруженных сил в случае, если они будут пересекать границу Украины», — рассказал Келин.

Он добавил, что дестабилизирующим фактором являются любые поставки вооружений на Украину. Также российский посол в Великобритании рассказал об искажении информации о ходе боевых действий на Украине с британской стороны.

Глава диппредставительства пояснил, что в Великобритании до сих пор считают, что батальон «Азов» якобы скоро освободит Мариуполь. Касательно Луганской области в стране считают, что якобы силы Народной милиции никуда не продвинулись.

Ранее политический обозреватель Энтони Уэббер выступил с заявлением, что санкции, введенные против России, в конечном итоге больно отражаются на европейских странах, в частности, Великобритании. Он сказал, что Европа не задумывалась о последствиях для себя, вводя ограничения.