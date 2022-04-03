Песков назвал Лондон оазисом для преступников

По словам пресс-секретаря Кремля, выдавать преступников и сотрудничать с российскими правоохранительными органами никто не собирается.

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Запад является оазисом для преступников из Российской Федерации, выдавать никто их не собирается, как и сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги - в Лондон - почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников», - рассказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что на Западе Россию «критиковали за Чечню» и закрывали глаза на существующий там терроризм.

Ранее Дмитрий Песков объяснил решение России ввести оплату за газ в рублях для недружественных стран стремлением обезопасить торговлю. По словам официального представителя Кремля, самая большая в истории санкционная нагрузка приходится именно на Российскую Федерацию.

До этого пресс-секретарь российского президента сообщал, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, включая частную. По словам Пескова, бандитские действия в отношении резервов РФ также незаконны.