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Песков: на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, включая частную

Тимур Шерзад
12:47 01.04.2022
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бандитские действия в отношении резервов РФ также незаконны.
Песков: на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, включая частную
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
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В Кремле заявили о том, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Сейчас видим массированную линию на отъем абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее. Мы видим бандитские действия в отношении наших резервов», - сказал Песков журналистам. 

По его словам, если к этому еще будет добавляться проработка национализации, это не будет сулить ничего хорошего. 

Ранее Дмитрий Песков сообщил о крайне негативном отношении Кремля к проекту запрета деятельности Русской православной церкви на Украине.

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