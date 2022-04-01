Песков: на Западе происходит бандитский отъем российской собственности, включая частную

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бандитские действия в отношении резервов РФ также незаконны.

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В Кремле заявили о том, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас видим массированную линию на отъем абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее. Мы видим бандитские действия в отношении наших резервов», - сказал Песков журналистам.

По его словам, если к этому еще будет добавляться проработка национализации, это не будет сулить ничего хорошего.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о крайне негативном отношении Кремля к проекту запрета деятельности Русской православной церкви на Украине.