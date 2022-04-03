Песков объяснил решение РФ ввести оплату за газ в рублях стремлением обезопасить торговлю

По словам официального представителя Кремля, самая большая в истории санкционная нагрузка приходится именно на Россию.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла решение перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю. При этом официальный представитель Кремля согласился, что решение принималось для того, чтобы Россия не лишилась долларов и евро, полученных за голубое топливо.

«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений - самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как утверждает пресс-секретарь российского лидера, это все ускоряет процесс эрозии мировой резервной валюты, так как все больше государств испытывают сомнения в надежности доллара и евро.

Ранее Дмитрий Песков завил, что на фоне бандитско-санкционных игр стран Запада престиж доллара и евро зашатался. Он добавил, что процесс перехода стран на взаиморасчеты в нацвалютах уже невозможно остановить.