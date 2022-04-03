Материалы следствия: жертвы националистов в Мариуполе рассказали о зверствах «Азова»*

«Отчеты» нацистов о расправах над «москалями» и неугодными украинцами это наглядное доказательство – во что превратилась Украина с момента распада СССР, и за восемь лет это стало национальной политикой.

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Михаил Шубин - бывший заключенный так называемой «библиотеки» - тайной тюрьмы СБУ, которая долгое время существовала в мариупольском аэропорту. Охраняли ее боевики нацбатальона «Азов»*. За неделю в плену, Михаила пытали по несколько раз в день. Имен мучителей он не знает - только клички.

«Мясник и Доктор - они между собой себя так называли. В первую очередь они получали наслаждение. Больше наслаждение получали, чем какие-то вопросы задавали... Отсюда со стенки выходили провода сварочные - два кабеля выходило. Вот здесь я лежал на полу. Обливали водой пол, подключали сварочник к гениталиям, подключали к пятке. Пытали здесь сварочным аппаратом», - рассказал Шубин.

В перерывах между пытками боевики успевали развлекаться своим совершенно изуверским способом. Например, поиграть в футбол «по-азовски».

«Они когда обычно с боевых приезжали, приезжали злые. По одному кого-то выдергивали и вот здесь играли в футбол. Одного человека человек десять пинали - катали по полу. Развлечение у них такое было», - рассказал Шубин.

В крохотных помещениях прямо на голом полу люди лежали практически вповалку.

«Вот здесь лежал дедушка с переломанным позвоночником, тут лежал парень, тут Олег Сирачев, здесь лежал я, там еще парень лежал. Здесь за дверью лежал переломанный ополченец. Тогда еще в березке, в камуфляже. Весь как мешок был, без костей поломанный», - рассказал Шубин.

За неделю в руках головорезов из «Азова»* Михаилу пришлось пережить и пытки на дыбе, и ночь в яме с убитыми людьми, и даже собственный расстрел.

«Я не замерял ни расстояние, ни время - сколько вели меня. У меня ушла земля из-под ног и я упал в яму с телами человеческими. Там было тел шесть-семь приблизительно. Жара, август месяц. Запах разложения шел, я там провел ночь. Утром меня оттуда вытащили и еще дальше повели расстреливать», - рассказал Шубин.

Михаил остался жив. Задача нацистов была - сломать психику. Ольга Селецкая - тоже побывала в злополучной мариупольской «Библиотеке».

«У меня был мешок на голове. Сейчас даже вспомнить сложно. Но вот где зал - судя по эху - это там меня наверное и пытали. Там, где меня душили, где топили, где эта емкость с водой», - рассказала Ольга.

В аэропорту Ольгу держали сутки - потом отправили на базу нацбатальона в пригород Мариуполя. Но и этого дня хватило, чтобы запомнить пережитый ужас на всю жизнь.

«Когда задавали вопросы, когда я отказывалась отвечать, мешок полиэтиленовый большой черный, который у меня был на голове и скотчем перемотанный вокруг глаз. Вот свисали концы и этим пакетом меня душили. Помню, что была большая металлическая бочка, что меня два человека и прямо туда головой. Топили, пока не потеряла сознание», - рассказала Ольга.

Второй по величине город в Донецкой народной республике - Мариуполь - боевики «Азова»* превратили в свою крупную базу еще в 2014 году. В 2022 году жителям города пришлось буквально выпрыгивать из окон, спасаясь от огня - как когда-то одесситам из Дома профсоюзов. Местные жители говорят - отступая, азовцы оставляли за собой выжженную землю - несколько домов на одной из улиц практически полностью уничтожены.

«Горе, которое они принесли… Металлургов сожгли дотла. С людьми. Люди выпрыгивали, разбивались. Мы людей хоронили под окнами. Я ни одной скорой помощи не видела, ни одной пожарной - горели все», - рассказала местная жительница.

По мере того, как российские военные освобождают территорию Донбасса от националистов, вскрывается все больше жутких фактов их преступлений - в подвале одной из школ найдено обезображенное тело женщины со следами пыток и вырезанной на животе свастикой.

В отличии от Киева, Москва строго соблюдает нормы обращения с военнопленными - всех задержанных кормят, оказывают медицинскую помощь. Каждый из них может сообщить о себе близким.

«Отношение к военнопленным нормальное. Нас кормят нормально. Три раза кормят. Если у какого то пленного есть потребность в лекарствах все дают. У меня перевязки каждые два дня», - рассказал попавший в плен украинский военнослужащий.

В ходе рабочей поездки в Крым, условия содержания задержанных проинспектировала омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Сегодня я очередной раз убедилась, что Минобороны России относится к пленным исключительно гуманно, что исторически заложено в традициях нашего воинства. Особенно чувствуется контраст с теми видео, которые размещает украинская сторона в социальных сетях и которые шокируют весь мир. Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины», - заявила Москалькова.

Пока Россия призывает Украину соблюдать права пленных, Запад помогает не только скрывать военные преступления Киева, но и создавать фейки для дискредитации нашей страны. На фото, облетевшим все мировые СМИ - Марианна Вышемирская, пострадавшая якобы от российского авианалета на мариупольский роддом. Корреспондент американского издания Associated Press очень удачно оказался на месте уже через несколько минут. Сама девушка явно не хотела такой минуты славы.

«Я поворачиваюсь - смотрю, стоит военный. Я его рассматриваю, а потом понимаю, что он снимает. Я его попросила, чтобы он меня не снимал, потому что не до этого. Я не хочу нигде светиться. И он мне сказал - хорошо, он отошел. Когда мы выходили, на первом этаже опять-таки стоял репортер. Они были, я так полагаю, сразу - нам две-три минуты спуститься в подвал и 10 минут мы там посидели», - рассказала Марианна.

Лицо Марианны стало символом фейков о зверствах российской армии. Про девушку говорили с самых высоких международных трибун. Вопрос про мнимый авианалет иностранные журналисты трижды задавали главе МИД России Сергею Лаврову. Только ответ, что растиражированная новость - явное вранье - им был явно не интересен. Как не интересно им и то, что говорит сама Марианна. Девушка рассказывает: никакого авианалета не было. А боевики «Азова»* устроили в помещениях роддома казарму, и требовали у рожениц и обслуживающего персонала отдавать им еду и воду.

Об этом западная пресса в своих репортажах предпочитает умалчивать. Впрочем, многие на западе уже начали прозревать.

«Часть украинских сил, честно говоря, вели себя будто ИГ** и творили с россиянами ужасные зверства, которых те не заслуживали и которые были не нужны; то есть не то чтобы подобное вообще когда-то бывает нужно, но здесь было совершенно неоправданное насилие, а мы все это не освещаем и обходим вниманием», - заявил бывший старший советник и. о. министра обороны США Дуглас Макгрегор. «Интересный момент: есть президент Зеленский, которого мы превозносим как демократическую икону, которая сражается за свободу и демократию и наш образ жизни. Одновременно он запрещает оппозиционные партии и контролирует повестку в СМИ – и при этом не только не запрещает нацистов, а интегрирует их в собственное государство», - заявил британец пакистанского происхождения Маджид Наваз.

С каждым днем свидетельств преступлений украинских националистов становится все больше. И скрыть их явно не получится. Телеканал «Звезда» продолжит сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против жителей Донбасса.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

** ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.