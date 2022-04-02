Москалькова в Крыму назвала идеальными условия содержания сложивших оружие боевиков ВСУ

По словам Татьяны Москальковой, ВС РФ не применяют насилие и унижения по отношению к сложившим оружие военнослужащим.

© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что условия содержания сложивших оружие украинских военнослужащих идеальны и соответствуют правилам Женевской конвенции. По ее словам, российские военнослужащие не применяют насилие или унижение к пленным.

«У меня была возможность без корреспондентов и военнослужащих, офицеров поговорить один на один и убедиться в том, что отношение к ним, я бы сказала, идеальное. Ну, так они по крайней мере назвали, человечное. Каждый из них имел возможность передать семье о своей судьбе», - цитирует РИА Новости слова Москальковой с рабочей поездки в Крым.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что на украинской таможне у 28 дальнобойщиков из России забрали документы и конфисковали машины. Уполномоченный по правам человека в РФ пообещала помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.