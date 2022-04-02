«Авиаудара не было»: появилось видео с девушкой, представившейся «роженицей» из Мариуполя

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После громкого случая со взрывом мариупольского роддома, который украинская сторона представила как «авиаудар ВС РФ», а российская - назвала продуманной инсценировкой киевского режима, в Сети появилось видео, возможно, способное пролить свет на произошедшее. На кадрах предположительная роженица, лицо которой засветилось в нескольких статьях западных изданий, рассказала, что произошло в тот злополучный день.

По словам девушки, представившейся Марианной, никаких свидетельств авианалета в городе будто бы не наблюдалось.

«Все было спокойно... никаких выстрелов не было... И потом, 9 марта... мы услышали, как прогремел снаряд... Когда уже второй взрыв прогремел, мы вышли, и нас эвакуировали в подвал», - описала она.

По словам роженицы, оказавшись в убежище, пациентки сразу начали обсуждать, была ли воздушная атака. Им якобы сказали, что никакого авианалета не было, а в медучреждение попал снаряд.

После двух взрывов, как добавила Марианна, наступило полное затишье.

«Мы посидели буквально пять-десять минут. Продолжения не было. Пришли военные и сказали, что готовы эвакуировать», - указала она.

По словам жительницы Мариуполя, из убежища она будто бы выходила последней и затем около четверти часа провела на улице. В это время девушка, скользящим взглядом осматривая территорию, заметила репортера с каской и с камерой. Роженица попросила не снимать ее.

Встреча с журналистом якобы оказалась не последней. Во второй раз на выходе из роддома ей будто бы встретился тот же человек. Репортер, как рассказала девушка, проигнорировал просьбу не делать фотографии и успел снять ее несколько раз.

«Они говорили на русском, у них были каски, у них было что-то написано... Муж прочитал, потому что на второй день он уже был со мной... Он говорил: Associated Press», - сказала девушка на записи Telegram-канала @opersvodki.

Пресса, по утверждению девушки, вероятнее всего была на месте сразу. Уже в другой день к ней якобы снова пришли те же журналисты - на этот раз чтобы взять интервью. В предположительной беседе с прессой украинка сказала, что авиаудара не было. Позже, как подметила Марианна, ей не удалось отыскать это интервью ни в одном издании.

Ранее в Министерстве обороны РФ представили факты, которые доказывают постановочный характер «авиаудара» по больнице в Мариуполе. Как заявили в МО, случившееся являлось полностью режиссированной провокацией, организованной для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории.