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Дым и почерневшие дома: разрушенные районы Мариуполя сняли с коптера

Алексей Курильченко
15:42 02.04.2022
На видео, снятом с высоты птичьего полета, показаны отбитые у украинских нацбатальонов районы, пострадавшие от городских боев и обстрелов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мариуполь, серьезно пострадавший от обстрелов и городских боев, сняли с высоты с помощью коптера. На кадрах видны районы города, получившие наибольший ущерб.

На кадрах видны почерневшие остатки того, что раньше было жилыми домами. Обстрелы частично обрушили многие здания. Весь район окутан густым дымом.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия планирует полностью восстановить город после того, как спецоперация на Украине закончится. Об этом он заявил жителям города, которые успешно эвакуировались в пункт временного размещения в поселке Володарское.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По словам главы государства, ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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