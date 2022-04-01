Басурин рассказал об уничтожении вертолетов с националистами под Мариуполем

В Народной милиции ДНР приняли решение поразить вертолеты после того, как они погрузят на борт националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал телеканалу «Звезда» об операции по уничтожению украинских вертолетов, которые были направлены в Мариуполь для эвакуации националистов. Он также продемонстрировал вещи, которые были обнаружены в вертолетах, - среди них удостоверения военнослужащих ВСУ и боеприпасы.

«Перед вами доказательства того, что мы сбили вертолет, - некоторые вещи, которые были там найдены. Патроны импортного производства, "девятка" наша для пистолета Макарова. Уже были попытки прилета вертолетов в Мариуполь, чтобы забрать оттуда нацистов. Мы их сбивали. Потом было принято решение, чтобы они зашли в город, осуществили посадку людей - или нелюдей. И во время вылета из Мариуполя один вертолет был подбит "Стингером" - он упал в районе Рыбацкого. Второй шел в сторону моря и там упал, никто не выжил. Третий вертолет, после того как увидел подстреленные два предыдущих, вернулся к себе на площадку», - рассказал Басурин.

Басурин предупредил, что любая попытка вывоза из Мариуполя националистов не увенчается успехом. Двое выживших из подбитых вертолетов дают показания и информируют ДНР о планах вывоза боевиков из города.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим пытался эвакуировать командный состав полка украинских националистов «Азова»* из Мариуполя с помощью двух вертолетов Ми-8. Конашенков добавил, что второй вертолет ВСУ получил повреждения от попадания ракеты и уклонился в сторону моря.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов