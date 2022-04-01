Армия Армия Армия

Басурин рассказал об уничтожении вертолетов с националистами под Мариуполем

15:18 01.04.2022
В Народной милиции ДНР приняли решение поразить вертолеты после того, как они погрузят на борт националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал телеканалу «Звезда» об операции по уничтожению украинских вертолетов, которые были направлены в Мариуполь для эвакуации националистов. Он также продемонстрировал вещи, которые были обнаружены в вертолетах, - среди них удостоверения военнослужащих ВСУ и боеприпасы.

«Перед вами доказательства того, что мы сбили вертолет, - некоторые вещи, которые были там найдены. Патроны импортного производства, "девятка" наша для пистолета Макарова. Уже были попытки прилета вертолетов в Мариуполь, чтобы забрать оттуда нацистов. Мы их сбивали. Потом было принято решение, чтобы они зашли в город, осуществили посадку людей - или нелюдей. И во время вылета из Мариуполя один вертолет был подбит "Стингером" - он упал в районе Рыбацкого. Второй шел в сторону моря и там упал, никто не выжил. Третий вертолет, после того как увидел подстреленные два предыдущих, вернулся к себе на площадку», - рассказал Басурин.

Басурин предупредил, что любая попытка вывоза из Мариуполя националистов не увенчается успехом. Двое выживших из подбитых вертолетов дают показания и информируют ДНР о планах вывоза боевиков из города.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим пытался эвакуировать командный состав полка украинских националистов «Азова»* из Мариуполя с помощью двух вертолетов Ми-8. Конашенков добавил, что второй вертолет ВСУ получил повреждения от попадания ракеты и уклонился в сторону моря.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:47 В стране и мире
Видео
Российские саперы с комплексом разминирования «Уран-6» прибыли в ЛНР
15:18 Армия
Видео
Басурин рассказал об уничтожении вертолетов с националистами под Мариуполем
14:39 В стране и мире
Видео
«Ребенок был мертвый»: сотрудница больницы в Мариуполе рассказала о фейке про реанимацию девочки
13:31 В стране и мире
Песков допустил отмену платы за газ в рублях в случае наступления «иных условий»
13:07 В стране и мире
Песков заявил, что указ об оплате газа рублями не распространяется на уже поставленный газ
Популярное
Видео
«Дети света не видят»: как мариупольский роддом продолжает работу под обстрелами
Минобороны РФ обнародовало новые сведения о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.