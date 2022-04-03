Правительство РФ выделит Крыму 1,7 млрд рублей для устранения последствий наводнения 2021 года

Согласно постановлению, должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов.

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Полуостров Крым получит порядка 1,7 миллиарда рублей на ремонт жилья от последствий произошедшего в 2021 году наводнения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что средства будут выделены из резервного фонда. Об этом Михаил Мишустин объявил в ходе открытия совещания 31 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«В текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных домов»», - заявил глава кабинета министров России.

Отмечено, что направляемые средства «помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта и Керчь, а также Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма».

Ранее Мишустин заявил, что Правительством РФ одобрен параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные иностранные товары.

Он пояснил, что недавно принят закон, по которому российское правительство сможет определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае когда она продается владельцем в любой части мира.

Позднее премьер Мишустин объявил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Мораторий вводится с 1 апреля и будет действовать шесть месяцев.