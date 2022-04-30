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В Китае оценили «самый жесткий ответ» РФ на санкции Запада

Марина Крижановская
06:46 30.04.2022
По мнению китайской стороны, по причинам отсутствия соответствующей инфраструктуры сделки на рынке энергоресурсов станут вялотекущими, а транзакционные издержки - более высокими. Соответственно, из-за разницы между спросом на нефть и газ, его предложением и ввиду отсутствия инфраструктуры цены на энергоносители будут оставаться высокими.
В Китае оценили «самый жесткий ответ» РФ на санкции Запада
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Китае проанализировали предпринятый Москвой шаг в ответ на недружественные действия западных стран и введенные ими санкции. Так, постановка перед фактом - платить за российский газ в российских рублях - возымела свои результаты.

Китайский эксперт пишет, что это возымело свое действие, и на сегодняшний день считается «самым жестким ответом (России. - Прим. ред.) на западные санкции». Информацию из статьи, опубликованной в «Хуаньцю шибао» приводит РИА Новости.

После начала специальной военной операции России на Украине изменилась и глобальная структура цепочек поставок на международном энергетическом рынке. Так, Москва начала искать новые каналы сбыта нефти и газа, а Европа начала активнее пытаться избавиться от этой зависимости от России.

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян проанализировал существующие условия для перенаправления поставок энергоресурсов из привычных маршрутов.

Он отметил, что для достижения эффективного замещения российских нефти и газа Евросоюзу необходимо увеличить дополнительный импорт. Новыми поставщиками могут быть Катар и США, однако у тех не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой.

Аналитик отметил, что именно по этим причинам - отсутствие соответствующей инфраструктуры - сделки на рынке энергоресурсов станут вялотекущими, а транзакционные издержки - более высокими. Соответственно, из-за разницы между спросом на нефть и газ, его предложением и ввиду отсутствия инфраструктуры цены на энергоносители будут оставаться высокими.

«В ближайшие несколько лет нереализованное строительство инфраструктуры станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что приведет к вялотекущим сделкам и более высоким транзакционным издержкам на рынке энергоресурсов. Учитывая несоответствие между предложением и спросом на нефть и газ и отсутствие нормальной инфраструктуры, в ближайшие годы международные цены на энергоносители, вероятно, останутся на высоком уровне», - заключил эксперт из Китая.

Ранее сообщалось, что в ответ на отказ Польши и Болгарии платить за российский газ рублями, Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. По мнению эксперта из РАНХиГС, экономиста Андрея Марголина, у Польши есть возможность выжить без российского топлива. Относительно Болгарии Марголин отметил, что этот отказ носит скорее политический характер.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что большинство партнеров России перешли на предложенную Москвой схему выплат за газ. По его словам, для них нет разницы, какой валютой страны будут расплачиваться за российский энергоноситель.

Однако оплата будет происходить через банк, а не «Газпром», который «фактически был ограблен».

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