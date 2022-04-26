В Болгарии заявили, что «Газпром» сообщил компании Bulgargaz о прекращении поставок газа с 27 апреля

Согласно заявлению Минэнерго Болгарии, сжиженный природный газ с 27 апреля перестанет поставляться из России в страну.

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«Газпром» сообщил болгарской компании Bulgargaz, что прекратит поставки сжиженного природного газа, начиная с 27 апреля. Об этом заявили в Минэнерго Болгарии.

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», - передает ТАСС заявление министерства.

Ранее польский концерн PGNiG сообщил, что «Газпром» уведомил об остановке поставок газа с 27 апреля. Кроме того в польской компании заявили, что не собираются оплачивать поставки российского газа в рублях.

До этого в Азербайджане заявляли, что не собираются платить за российский газ в рублях. Сообщалось, что поставки газа из Российской Федерации в Азербайджан проводятся в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного между «Азерконтрактом» и «Газпромом».