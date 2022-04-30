Глава МИД РФ заявил, что вопрос отмены санкций есть в повестке дня российско-украинских переговоров

Министр Лавров сообщил, что вопросы денацификации, статуса русского языка, признания новых геополитических реалий и отмены санкций также лежат в плоскости ведущегося переговорного процесса.

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между украинской и российской стороной ведутся фактически в ежедневном режиме посредством видеосвязи. Министр добавил, что оговаривается проект договора, согласно которому Украина приобретает безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус. Также в проекте договора учитываются гарантии безопасности для Украины.

«В документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности», - рассказал он в интервью агентству «Синьхуа».

В интервью Лавров добавил, что вопросы денацификации, статуса русского языка, признания новых геополитических реалий и отмены санкций также лежат в плоскости ведущегося переговорного процесса. Текст данного интервью приводится на сайте внешнеполитического ведомства России.

«В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом», - отметил министр.

Немногим ранее глава МИД РФ заявил, что Россия не считает себя в состоянии войны с НАТО. Он отметил, НАТО считает, что ведет войну с Россией. И глава европейской дипломатии Жозеп Боррель твердит о том, что Россия в этом конфликте должна проиграть.