Минск переходит на оплату энергоносителей из РФ в рублях в этом году

© Фото: pixabay.com

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что страна будет вести расчеты за нефть и газ с РФ в российской валюте уже в этом году.

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго <...>. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись.», - сказал Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, Россия и Белоруссия совершили рывок к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хоздеятельности Белоруссии и РФ. Переход позволит сохранить даже не сотни миллионов долларов, а миллиарды долларов.

«Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа», - заявил премьер.

Головченко отметил, что идет глобальная перестройка финансового порядка и происходящее можно назвать периодом самоубийства доллара, и это шанс для мира уйти от гегемонии американской валюты.





Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, в следствие чего западные страны начали антироссийскую санкционную атаку с целью парализации экономики России из-за чего курс доллара значительно вырос. После этого Путин подписал указ, согласно которому страны-сторонники антироссийской политики могут оплачивать российский газ исключительно в рублях.