В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минск переходит на оплату энергоносителей из РФ в рублях в этом году

Виталий Музыка
00:43 03.04.2022
Происходит глобальная перестройка финансового порядка и это шанс уйти от гегемонии доллара, отметил премьер.
Минск переходит на оплату энергоносителей из РФ в рублях в этом году
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что страна будет вести расчеты за нефть и газ с РФ в российской валюте уже в этом году.

«Мы перешли на расчеты в рублях за энергоносители. Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго <...>. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте. Это для нас выгодно экономически, мы всегда за это боролись.», - сказал Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, Россия и Белоруссия совершили рывок к выходу на единый порядок ценообразования на энергоносители для субъектов хоздеятельности Белоруссии и РФ. Переход позволит сохранить даже не сотни миллионов долларов, а миллиарды долларов. 

«Половина задачи решена в текущем году, полное решение должно состояться, когда мы, согласно плану, подпишем соответствующие договоры о формировании единого рынка нефти и газа», - заявил премьер.

Головченко отметил, что идет глобальная перестройка финансового порядка и происходящее можно назвать периодом самоубийства доллара, и это шанс для мира уйти от гегемонии американской валюты.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, в следствие чего западные страны начали антироссийскую санкционную атаку с целью парализации экономики России из-за чего курс доллара значительно вырос. После этого Путин подписал указ, согласно которому страны-сторонники антироссийской политики могут оплачивать российский газ исключительно в рублях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:08 Армия
МО РФ: Киев не выполнил своих обязательств по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь
21:04 В стране и мире
Песков заявил, что Путин для России является брендом
20:42 В стране и мире
Песков: вокруг РФ и Белоруссии создана сеть лабораторий по разработке биооружия против ряда этносов
20:02 В стране и мире
Видео
В Подольске полыхает склад на площади четыре тысячи «квадратов»
19:12 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области
Популярное
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Видео
Высокоточным ударом ВС РФ выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске
Видео
За храбрость и мужество: российским десантникам вручили госнаграды за героизм в ходе спецоперации на Украине
Видео
В клубах дыма: как российские военные продолжают зачищать Мариуполь от неонацистов
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки ВСУ в районе Шахтерского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.