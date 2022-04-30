Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс, чтобы облететь Россию

Сообщается, что время обратного полета в сторону Германии увеличилось на 80 минут, в то время как полет в сторону Японии занял на два часа больше обычного.

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Эффект от санкций продолжает проявляться. Так, из-за ограничений на нахождение в воздушном пространстве России, самолет канцлера Германии Олафа Шольца пересек Северный полюс.

Как сообщает немецкое СМИ, возвращаясь из поездки в Японию, самолет канцлера, облетая Россию, проделал путь в 12,3 тысячи километров, что заняло 13 с половиной часов.

«Самолет канцлера Airbus A350 "Курт Шумахер" пересек полюс около 13:00 (14:00 по московскому времени). Самолет пролетел через Аляску, затем повернул на запад и пролетел на Северным Ледовитым океаном, пролетел через Финляндию и достиг Германии», - информирует агентство DPA.

Отмечено, что если бы самолет летел привычным путем - через Россию и Китай - то время полета было бы короче на 1 час и 20 минут. Капитан Люфтваффе Михаэль Вейерер, управлявший самолетом, поделился впечатлениями, что это было захватывающе.

«Это нечто захватывающее. Это вещи, которые редко делаются», - приводит РИА Новости сообщение от агентства.

По пути в Японию самолет Шольца также искал обходные пути. Так, пролетев над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей, время в пути увеличилось на два часа.

Напомним, ЕС закрыл воздушное пространство для России в конце февраля. Тогда отмечалось, что запрет действует «для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России», но находящихся в собственности или зафрахтованных российской стороной. Позже Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для некоторых стран.

В турецком МИДе отметили, что страна не закроет воздушное пространство для России. По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Анкара не будет закрывать свое воздушное пространство для России - оно необходимо со стратегической и гуманитарной стороны.

