ЕС закрыл воздушное пространство для России

Европейский союз согласовал решение о закрытии всего воздушного пространства европейского сообщества для российских авиаперевозчиков. Так, под запрет попадают даже косвенно относящиеся к воздушным перевозчикам, «контролируемые любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом».

«Запрещается для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика <...>, или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России, или для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или зафрахтованы, или иным образом контролируемых любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом, посадка, взлет или пролет над территорией Евросоюза», - приводит ТАСС опубликованную информацию.

Накануне, 27 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство Союза для России.

В то же время Росавиация, Ростуризм и МИД России организуют вывоз граждан России из Европы домой. Об этом говорится в совместном заявлении Росавиации и Ростуризма. Отмечается, что вскоре будет сформирован график рейсов.